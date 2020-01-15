رسميا إعارة حارس ريال مدريد «أندري ليونين» حتى نهاية الموسم

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي ريال مدريد ، عبر موقعه الرسمي ،عن التوصل لاتفاق مع نادي ريال أوفييدو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية لإعارة حارس مرمى الفريق الأول الشاب أندري ليونين، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2019/2020.

وكان ليونين معارا مع بداية الموسم الحالي إلى بلد الوليد، لكنه لم يشارك سوى على فترات متباعدة كان آخرها مباراة كأس ملك إسبانيا الماضية أمام ماربيا يوم السبت 11 يناير.

ولم ير ريال مدريد ذلك كافيا لحارسه الصغير من أجل معدل تطوره في المستقبل، وبالتالي قطع إعارته ونقله إلى ريال أوفييدو.

يذكر أن ليونين انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 من زوريا لوناسك الأوكراني، ولكن تمت إعارته في الموسم الماضي إلى ليجانيس قبل العودة والذهاب إلى بلد الوليد في صيف 2019.