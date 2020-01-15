مذيعة عربية: « كنت بتوحم وأنا حامل على رائحة المجاري»!

خالد الظفيري(صدى):

أثارت مذيعات برنامج ” سواف ضحى” المذاع على قناة “الشاهد” الكويتية جدلا كبيرا بعد كشفهمن عن أشياء وروائح كان يتوحمن عليها خلال فترة الحمل.

وقالت إحدهن إنها كانت حينها تحب رائحة المجاري وهو ما أثار استهجان زميلاتها، وأضافت أنها كانت تقف عند فتحات المياه .

وهاجم الجمهور المذيعة موجهين لها انتقادًا لاذعًا، قائلين لها: ” ليه حامل في فأر”، و ” حامل في صرصور”، ورأى البعض أنها تبالغ.