الزكام يضع راشد الماجد في مأزق والشماغ ينقذه على المسرح (فيديو)
وثقت كاميرات حفل غنائي للفنان راشد الماجد في إطار سمرات شتاء الرياض موقف محرج تعرض له الفنان.
وأظهر الفيديو محاولة الفنان لمسح أنفه بالشماغ حيث بدى أنه مصاب بالزكام ولم يجد شيئًا ينقذ الموقف سوى الشماغ.
وتفاعل المغردون مع الموقف حيث رأى البعض أن راشد الماجد لم يكن أمامه بالفعل سوى الشماغ، بينما رأى أخرون أنه سلوك غريب وغير لائق.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 42 دقيقة
قلت المناديل في السوق
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 36 دقيقة
اول ناس شاهدتهم يستخدمون المناديل هم اهل مكة المكرمة..وكانت من قماش على شكل مربع بالون مختلفة وتوضع في الجيب.
المجتمع السعودي الأول الذي عرف الحضارة مجتمع مكة المكرمة..طبعا جدة مرتبطة بمكة المكرمة.
بالرغم أصولي من القصيم وعنيزة تحديدا قلت الحقيقة ..حتى لا احد يتهمني اني اتعنصر للمجتمع المكي.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4241 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههههههههههههههههههه