الزكام يضع راشد الماجد في مأزق والشماغ ينقذه على المسرح (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

وثقت كاميرات حفل غنائي للفنان راشد الماجد في إطار سمرات شتاء الرياض موقف محرج تعرض له الفنان.

وأظهر الفيديو محاولة الفنان لمسح أنفه بالشماغ حيث بدى أنه مصاب بالزكام ولم يجد شيئًا ينقذ الموقف سوى الشماغ.

وتفاعل المغردون مع الموقف حيث رأى البعض أن راشد الماجد لم يكن أمامه بالفعل سوى الشماغ، بينما رأى أخرون أنه سلوك غريب وغير لائق.