«كيا» تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة

سول(صدى):

تستمر شركة كيا في التوجه نحو الكهرباء، حيث كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية عن خطتها الجديدة “Plan S” والتي تضم مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية

توصف خطة “Plan S” بأنها استراتيجية متوسطة إلى طويلة الأجل للشركة، حيث تهدف الخطة إلى تحويل تركيز الشركة من محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية.

وكجزء من هذه الخطة، ستطلق كيا أول سيارة كهربائية بالكامل مخصصة لها في عام 2021، ولم تكشف الشركة عن أي من تفاصيلها، لكن مدير العمليات الأوروبي في كيا أخبرنا مؤخراً أن طراز Imagine الاختباري سيدخل مرحلة الإنتاج في عام 2021، وسيحصل على قاعدة عجلات كهربائية مخصصة.

وفي حين أن أول سيارة كهربائية بالكامل مخصصة من كيا ستنكشف العام المقبل، فإن الشركة لا تخطط لاستخدام قاعدة العجلات هذه في جميع سياراتها الكهربائية القادمة، وبدلاً من ذلك، ستقدم شركة صناعة السيارات إصدارات مشتقة منها بأسعار متباينة، ولم تفصح كيا عن تفاصيل ذلك، ولكن من المحتمل أن هناك طرز بأسعار أرخص وأقل تقدماً من نظيراتها المخصصة.

وفي الختام، بموجب الخطة، ستستثمر كيا 25 مليار دولار (93.75 مليار ريال) من أجل أن تصبح رائدة في السيارات الكهربائية بنهاية عام 2025، وقالت كيا أيضاً إنها تريد أن يشعر العملاء بالخبرة والتجربة مباشرة، وكجزء من هذا الجهد، سيتم الكشف عن نظام جديد للعلامة التجارية في النصف الثاني من عام 2020، وهذا أمر غامض بعض الشيء،