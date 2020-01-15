بالفيديو.. «المطلق» يوضح الحكم الشرعي للمرأة التي تخلع الحجاب أثناء السفر
أكد الشيخ الدكتور عبد الله المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على تحريم خلع الحجاب أثناء السفر ، وأنه يجب على المرأة تقوى الله –عز وجل – في المملكة وخارجها ، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ” اتق الله حيثما كنت ” .
وقال ” المطلق ” في برنامج فتاوى على القناة السعودية ، أن المرأة تتحمل الإثم إن خلعت حجابها ، مشيراً إلى أن أغلب الفتيات على رأيين ، رأي يذهب لخلع الحجاب تماماً وهو مخالف للمذاهب الأربعة ، ورأي آخر يقول بإرتداء الحجاب على شعرها وكشف وجهها ،وهذا أقل في التحريم كونه أخذ برأي بأحد المذاهب .
وأضاف ” المطلق ” أن الأرجح اتباع مذهب المملكة وعدم التفلت من الحجاب والنقاب ، لأن الحياء زينة المرأة، ولأن الله تعالى مطلع عليها في المملكة وخارجها .
جاء ذلك رداً على فتاة تساءلت عن رأي الدين في خلع الحجاب خارج المملكة ، ليرد عليها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91137 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله هذا الرجل أرتاح له جدا…
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 35 دقيقة
الناس…. ادري بمصالحها ودينها
وحياتها
بارك الله فيك…..
ماعليه1[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 11 دقيقة
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