وفاة مفاجئة لمسافرة بعد آدائها العمرة في الطريق للعودة إلى وطنها
في واقعة مدهشة تجلت فيها حسن الخاتمة ، توفيت مسافرة اندونيسية على متن الطائرة الإندونيسية العائدة إلى بلادها بعد آدائها العمرة .
وقال بيان صادر عن طيران ليون إير اليوم الأربعاء : أن المرأة كانت تؤدي العمرة في المملكة ، وبينما كانت على متن الطائرة للعودة إلى أندونيسا شعرت ببعض التعب .
وأضاف أن طاقم الطائرة قدم لها الإسعافات الأولية ، بينما لم تتحسن حالتها فقرر قائد الطائرة الهبوط الإضطراراي إلى أن روحها قد صعدت إلى بارئها قبل الهبوط بدقائق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91119 ] نشر منذ 3 دقائق
سبحان الله .. إن شاء الله خاتمة خير ..
.. اللهم اني اسألك حسن الخاتمه والمغفره .. آمين ,,,