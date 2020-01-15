وفاة مفاجئة لمسافرة بعد آدائها العمرة في الطريق للعودة إلى وطنها

جاكرتا(صدى):

في واقعة مدهشة تجلت فيها حسن الخاتمة ، توفيت مسافرة اندونيسية على متن الطائرة الإندونيسية العائدة إلى بلادها بعد آدائها العمرة .

وقال بيان صادر عن طيران ليون إير اليوم الأربعاء : أن المرأة كانت تؤدي العمرة في المملكة ، وبينما كانت على متن الطائرة للعودة إلى أندونيسا شعرت ببعض التعب .

وأضاف أن طاقم الطائرة قدم لها الإسعافات الأولية ، بينما لم تتحسن حالتها فقرر قائد الطائرة الهبوط الإضطراراي إلى أن روحها قد صعدت إلى بارئها قبل الهبوط بدقائق .