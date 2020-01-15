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وفاة مفاجئة لمسافرة بعد آدائها العمرة في الطريق للعودة إلى وطنها

وفاة مفاجئة لمسافرة بعد آدائها العمرة في الطريق للعودة إلى وطنها
جاكرتا(صدى):

في واقعة مدهشة تجلت فيها حسن الخاتمة ، توفيت مسافرة اندونيسية على متن الطائرة الإندونيسية العائدة إلى بلادها بعد آدائها العمرة .

وقال بيان صادر عن طيران ليون إير اليوم الأربعاء : أن المرأة كانت تؤدي العمرة في المملكة ، وبينما كانت على متن الطائرة للعودة إلى أندونيسا شعرت ببعض التعب .

وأضاف أن طاقم الطائرة قدم لها الإسعافات الأولية ، بينما لم تتحسن حالتها فقرر قائد الطائرة الهبوط الإضطراراي إلى أن روحها قد صعدت إلى بارئها قبل الهبوط بدقائق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 91119 ] نشر منذ 3 دقائق

سبحان الله .. إن شاء الله خاتمة خير ..

.. اللهم اني اسألك حسن الخاتمه والمغفره .. آمين ,,,

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