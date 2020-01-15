كيفية استخدام مكابح محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

جميعنا يعلم أن السيارة لديها نظام مكابح يتكون من أقراص وغيرها من الأجزاء الهامة التي تقوم بالضغط على الإطار لتقليل سرعة السيارة أو إيقافها، ولكن هل سمعتم من قبل عن مكابح المحرك Engine Brake؟ ؟

مكابح المحرك، هي عملية كبح السيارة ولكن بدون استخدام دواسة المكابح ونظام المكابح، بل يتم الكبح فعلياً عن طريق المحرك من خلال ناقل الحركة، ولكن كيف ذلك؟

كيف يمكن استخدام كبح المحرك؟

1-ناقل الحركة الأوتوماتيكي:

تعتبر أسهل من ناقل الحركة اليدوي، حيث يتم وضع ناقل الحركة على الوضع اليدوي، ويمكنك حينها النزول لترس إذا كان الوضع يسمح، حيث سيمنعك من النزول في حالة أن الترس لا يتحمل السرعة الحالية، أما إذا كان ناقل الحركة لا يحتوي على خاصية الوضع اليدوي، فيمكنك النقل إلى ترس أقل، ولكن إذا وصل إلى الحد الأحمر، فلا تنخفض إلى ترس أقل حتى ينخفض عدد الدوران.

2-ناقل الحركة اليدوي:

هذه تحتاج خبرة السائق لمعرفة حدود سرعة كل ترس، فمثلاً لو كنت على سرعة 120 وأنت على الترس الرابع، فمن الخطر الانتقال مباشرة إلى الترس الثاني حيث لن يتحمل هذه السرعة، فقد يحدث فقدان في السيطرة، لذا عند محاولة تخفيف السرعة، يجب الانتقال تدريجياً بالتروس حسب السرعة.