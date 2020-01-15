تعرف على الحالات التي تسمح للعامل الوافد نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن حالات يحق فيها للعامل الوافد أن ينقل خدمته دون موافقة صاحب العمل .

وأكدت “العمل ” في بيان توعوي لها أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل “تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات ” ليعمل لديه ، وفقاً للحالات التالية :

1- إذا كان العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر .

2- في حال تأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة أو الإقامة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدومه للمملكة .

3- في حال انتهاء رخصة عمل أو إقامة الوافد .

وأبانت “العمل ” أنه لا يحق للعامل الوافد نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي فيما عدا تلك الحالات .