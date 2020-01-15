تعرف على الحالات التي تسمح للعامل الوافد نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل
كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن حالات يحق فيها للعامل الوافد أن ينقل خدمته دون موافقة صاحب العمل .
وأكدت “العمل ” في بيان توعوي لها أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل “تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات ” ليعمل لديه ، وفقاً للحالات التالية :
1- إذا كان العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر .
2- في حال تأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة أو الإقامة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدومه للمملكة .
3- في حال انتهاء رخصة عمل أو إقامة الوافد .
وأبانت “العمل ” أنه لا يحق للعامل الوافد نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي فيما عدا تلك الحالات .
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