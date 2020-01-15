فتاة تصور زميلاتها بالسكن شبه عاريات وترسل الصور لصديقها

أبوظبي(صدى):

شهدت محكمة الجنايات في دبي قضية مثيرة لجريمة أخلاقية مشينة ، إذ فتاة قامت بتصوير زميلاتها في السكن وهن شبه عاريات وأرسلت الصور الفاضحة لصديقها .

وفي التفاصيل ، فقد كشفت الجهات الأمنية عن الجريمة عندما تقدمت المتهمة نفسها ببلاغ ضد الشاب ” يحملان جنسية عربية ” ، تتهمه فيه بعرض مبلغ مالي عليها مقابل ممارسة الرزيلة ومحاولة إجبارها على ذلك .

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تتعاون مع الشاب لإرسال صور فاضحة مستغلة تواجدها بسكن للفتيات ، وأنه يقوم بالتواصل معها عبر كاميرا واتسآب لتقوم بتوجيهها نحو الفتيات ، وحرضها واتفق معها على هتك عرض فتاة بالسكن .

وحينما شعرت الفتاة أنها باتت مستهدفة من نفس الشاب وأنها ستجني نتائج تعاونها الآثم اتجهت للشرطة ليفتضح أمرهما .