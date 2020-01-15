فتاة تصور زميلاتها بالسكن شبه عاريات وترسل الصور لصديقها
شهدت محكمة الجنايات في دبي قضية مثيرة لجريمة أخلاقية مشينة ، إذ فتاة قامت بتصوير زميلاتها في السكن وهن شبه عاريات وأرسلت الصور الفاضحة لصديقها .
وفي التفاصيل ، فقد كشفت الجهات الأمنية عن الجريمة عندما تقدمت المتهمة نفسها ببلاغ ضد الشاب ” يحملان جنسية عربية ” ، تتهمه فيه بعرض مبلغ مالي عليها مقابل ممارسة الرزيلة ومحاولة إجبارها على ذلك .
وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تتعاون مع الشاب لإرسال صور فاضحة مستغلة تواجدها بسكن للفتيات ، وأنه يقوم بالتواصل معها عبر كاميرا واتسآب لتقوم بتوجيهها نحو الفتيات ، وحرضها واتفق معها على هتك عرض فتاة بالسكن .
وحينما شعرت الفتاة أنها باتت مستهدفة من نفس الشاب وأنها ستجني نتائج تعاونها الآثم اتجهت للشرطة ليفتضح أمرهما .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91122 ] نشر منذ 1 ساعة
في مزبن الجاني تعرف الصح من الغلط ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4241 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلكم ألعن من بعض .. يازباله ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1706 ] نشر منذ 24 دقيقة
اما حكاية انها شعرت انها مستهدفة من الشاب نفسه.. هذي قوية.. اول الخبر انه عرض عليها فلوس لممارسة الرذيلة معاه. يعني عارفة ودارية ولا تحاولون تفهموننا انها مستغربة (قال ايه قال شعرت) رفقاء شايفيننا.🤪
بعدين وحده مثل هذي تسوي هالبلاوي كلها صدقوني ما راح تفوت فرصة عرض فلوس عليها.
سيناريوهاتكم ماهي محبوكة. ✋🤭