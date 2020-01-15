جريمة بشعة.. رجل يقتل زوجته بسبب رفضه حملها ويلقي بجثتها في الشارع

القاهرة(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، تسبب رجل مصري في وفاة زوجته بسبب رفضه حملها ومحاولته إجهاضها.

وفي التفاصيل ، فقد عثر المواطنون على جثة سيدة بملابس المنزل ملطخة بالدماء ، وبمجرد البلاغ تم تفريغ كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة بمكان العثور عليها حتى تم معرفة هوية الشخص الذي ألقاها بالشارع وتبين أنه زوجها.

وبمواجهته ، اعترف بجريمته الشنعاء وبررها بعدم رغبته في حملها وأنه حاول إجهاضها إلا أنها توفيت ما دفعه إلى التخلص من الجثة خوفاً من عواقب الجريمة.