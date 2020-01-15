فيديو يشعل الغضب لشخص يستهزأ بطفل عراقي يتيم الأم ويوهمه بمحادثتها

بغداد(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي غضباً بسبب مقطع فيديو مؤسف لشخص استهزأ بطفل عراقي يتيم الأم اشتاق لمحادثتها فأوهمه بأن أمه تحدثه على الهاتف .

وأظهر الفيديو الشخص وهو يقوم بإعطاء الطفل الهاتف الذي سجل به صوت سيدة أو اتفق معها على محادثة الطفل .

وخلال الفيديو انهار الطفل من البكاء ، بينما كانت الضحكات حوله تستهزأ من تصرفه البرئ .