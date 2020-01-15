فيديو يشعل الغضب لشخص يستهزأ بطفل عراقي يتيم الأم ويوهمه بمحادثتها
اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي غضباً بسبب مقطع فيديو مؤسف لشخص استهزأ بطفل عراقي يتيم الأم اشتاق لمحادثتها فأوهمه بأن أمه تحدثه على الهاتف .
وأظهر الفيديو الشخص وهو يقوم بإعطاء الطفل الهاتف الذي سجل به صوت سيدة أو اتفق معها على محادثة الطفل .
وخلال الفيديو انهار الطفل من البكاء ، بينما كانت الضحكات حوله تستهزأ من تصرفه البرئ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91182 ] نشر منذ 21 ساعة
مامعه حق ..
.. عقابه عند الله ..
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يسلط عليه حزن يحرق قلبه طول عمره
رااايق[ عدد التعليقات: 7836 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يسلط عليك من يااخذ بحق هذا اليتيم * يااا قذر يااا حقير **