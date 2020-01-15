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  3. بالفيديو.. «جروس» يطالب بخفض الأجانب في كل فرق الدوري ويحدد مصير «المؤشر»

بالفيديو.. «جروس» يطالب بخفض الأجانب في كل فرق الدوري ويحدد مصير «المؤشر»

بالفيديو.. «جروس» يطالب بخفض الأجانب في كل فرق الدوري ويحدد مصير «المؤشر»
نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الأهلي كريستيان جروس ، رغبته في تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين بدلاً من 7، في كل فريق من فرق الدوري ، مشيراً إلى أهمية إعطاء فرصة للاعب المحلي.

كما أكد في حوار معه على قناة العربية ببرنامج “في المرمى ” على تمسكه باللاعب سلمان المؤشر ، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي فكرة عن العروض المقدمة له وأنه لا يحتمل مغادرته للفريق .

كما نفى وجود أي مشاكل فنية مع عمر السومة أو دجانيني ، مؤكداً أنهما سينجحان ولكن يحتاجان فترة للتأقلم معاً .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 32 دقيقة

فريق محلي وصل الي العالمي بفضل ثمانية أجانب لا أعتقد يوافق علي التخفيض حتي لا ينزل الي الدرجه الأولي.

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