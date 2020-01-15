بالفيديو.. «جروس» يطالب بخفض الأجانب في كل فرق الدوري ويحدد مصير «المؤشر»
أكد مدرب الأهلي كريستيان جروس ، رغبته في تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين بدلاً من 7، في كل فريق من فرق الدوري ، مشيراً إلى أهمية إعطاء فرصة للاعب المحلي.
كما أكد في حوار معه على قناة العربية ببرنامج “في المرمى ” على تمسكه باللاعب سلمان المؤشر ، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي فكرة عن العروض المقدمة له وأنه لا يحتمل مغادرته للفريق .
كما نفى وجود أي مشاكل فنية مع عمر السومة أو دجانيني ، مؤكداً أنهما سينجحان ولكن يحتاجان فترة للتأقلم معاً .
كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، لـ #في_المرمى : السومة ودجانيني يستطيعان اللعب سوياً.. ومارين تعاقد جيد pic.twitter.com/rPNKXlnDJ2
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 14, 2020
زاير[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 32 دقيقة
فريق محلي وصل الي العالمي بفضل ثمانية أجانب لا أعتقد يوافق علي التخفيض حتي لا ينزل الي الدرجه الأولي.