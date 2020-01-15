توتنهام يعلن تعاقده مع البرتغالي جيدسون فيرنانديز

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسميا مع متوسط ميدان بنفيكا جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع خيار الشراء بمبلغ 50 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته ”سكاي“ فإن توتنهام ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع وضع بند يتيح للنادي الإنجليزي شراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو.

وقال فيرنانديز في تصريحات لموقع توتنهام الرسمي: ”من الشرف لي أن أمثل هذا النـادي الكبير، أكبر نادٍ في لـندن وأحد أعظم أندية إنجلترا“.

ويعد اللاعب الشاب جيدسون فرنانديز من أبرز مواهب أكاديمية نادى بنفيكا البرتغالى، وشارك مع فريقه للمرة الأولى فى الموسم الماضى، ونجح فى الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب فى شهر أغسطس الماضى، وشارك فى 53 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وعلى المستوى الدولى، شارك جيدسون فرنانديز فى أكثر من 50 مباراة مع مختلف الفئات السنية للمنتخب البرتغالى بحسب ما ذكره الموقع الرسمى لنادى توتنهام، منها مباراتين مع المنتخب الأول.