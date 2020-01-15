«أردوغان» يحول اللاعب التركي الشهير «شوكور» إلى سائق أوبر !

ماجد محمد(صدى):

تجربة مريرة تعرض لها النجم التركي اللامع سابقاً “هاكان شوكور” بعدما تحول إلى سائق “أوبر ” في شوارع واشنطن بسبب اضطهاد “أردوغان ” وزبانيته .

وكشف اللاعب الشهير كيف دمر أردوغان مستقبله ، منذ أن أجبره على الإنضمام لحزب العدالة والتنمية من أجل أن يستقطب الشباب التركي ويؤكد تأييد رموز المجتمع له .

وتابع أنه تعرض هو وأسرته للمضايقات والتهديدات بسبب معارضته لـ”أردوغان ” وإضطراره للإنسحاب من الحزب بعدما تكشفت له سياسته الفاشلة ، حتى اضطر في النهاية لمغادرة بلاده والعيش في الولايات المتحدة .

وواجه النجم التركي اتهامات غريبة قام القضاء على أثرها بمصادرة أمواله التي تقدر بالملايين ، ليضطر إلى فتح مطعم في واشنطن إلا أن جماة “أردوغان ” استكثرت عليه مجرد مشروع يدر عليه عائد لأسرته .

وقال اللاعب ” أصبحت لا أملك شئ أضطررت للعمل كسائق لدى أوبر بعدما “دمر أردوغان حياتي ” .

الجدير بالذكر أن شوكور كان من أهم نجوم منتخب بلاده خلال مشواره الذي خاض فيه 112 مباراة دولية و51 هدفا، كما فاز شوكور مع فريق جالاطا سراي بكأس الاتحاد الأوروبي كأول نادٍ تركي يحصل على اللقب.