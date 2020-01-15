«آبل» ترفض طلب ترامب بالسماح للسلطات الدخول إلى بيانات هواتف المجرمين

وكالات(صدى):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة آبل للتكنولوجيا ، بتمكين السلطات من الدخول الى بيانات هواتف ايفون المحمولة التابعة لها لغرض الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.

جاء ذلك في تغريدة لترامب على موقع التدوين الصغير تويتر مساء امس الثلاثاء “اننا نساعد ابل طوال الوقت فيما يتعلق بالتجارة والعديد من المشكلات الاخرى ومع ذلك يرفضون فتح الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات ومرتكبي الجرائم العنيفة الاخرى”.

وأضاف “سيتعين عليهم الآن المشاركة ومساعدة بلدنا العظيم”.

في حين تتمسك آبل بالسياسة التي تتبعها لجهة حماية خصوصية العملاء من خلال تشفير بيانات هواتف ايفون.