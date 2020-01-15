«العدل»: لا يحق لصاحب العمل اجبار العامل على العمل في غير المهنة المرخصة له

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العدل، على أن صاحب العمل ليس له الحق في إجبار العامل لديه على العمل في مهنة غير المرخص له في رخصة العمل.

وقالت الوزارة ضمن رسائلها التوعوية بالأنظمة، إن صاحب العمل يحظر عليه إجبار العامل على مهنة غير مرخصة له، كما يحظر على العامل أن يعمل في غير المهنة المرخص له ممارستها إلا بعد اتباع الاجراءات النظامية لتغييرها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه الشهر الماضي بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية.

وتقدم كتابة العدل المتنقلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالاً لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.