مفاجأة.. قاتلة ابنتها بـ «الفيل الأزرق» في كامل قواها العقلية

القاهرة(صدى):

كشفت النيابة العامة المصرية معلومات خطيرة بشأن الأم التي قتلت ابنتها بأقراص ” الفيل الأزرق ” المخدرة في جريمة هزت الرأي العام قبل نحو شهرين.

وأكدت النيابة العامة أن تقرير مستشفى الأمراض النفسية أثبت أن الأم القاتلة والتي تعمل صيدلانية في كامل قواها العقلية وأنها لا تعاني مرض نفسي يمنعها عن حسن التصرف وأنها قامت بجريمتها متعمدة في مفاجأة غير متوقعة.

وكانت الأم قد أقدمت على قتل ابنتها التي تعيش معها بعدما انفصلت عن أبيها ، وادعت أنها تعاني الأمراض النفسية بسبب مشاكلها مع طليقها وأنها اعتادت تناول تلك الأقراص وتناولتها ابنتها عن طريق الخطأ ، إلا أن التحقيقات أثبتت وجود شبهة جنائية.

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