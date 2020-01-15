رئيس البرلمان الليبي يدعو إلى موقف عربي لمواجهة الغزو التركي

وكالات(صدى):

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح،اليوم الأربعاء، بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا. وقال صالح خلال كلمة ألقاها أمام جلسة للبرلمان العربي في القاهرة: “نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا”.

كما دعا إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

إلى ذلك، انتقد كافة التدخلات التركية في بلاده، وتساءل عن “أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا”، متهماً إياه بمحاولة إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.

وأكد أن ميليشيات مسلحة إرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية.

كما اتهم صالح المجلس الرئاسي الذي وصفه بمنتهي الصلاحية، بالارتماء في أيدي الميليشيات.

وشدد رئيس البرلمان الليبي على أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، مضيفاً أنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية، في إشارة إلى الاتفاق البحري والأمني الذي أبرم نهاية نوفمبر بين السراج وأردوغان، وأقره لاحقاً البرلمان التركي، لا سيما لجهة إرسال جنود أتراك إلى طرابلس من أجل دعم حكومة الوفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد، الثلاثاء، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر “بتلقينه درسا” إذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق في طرابلس، وذلك بعد مغادرته موسكو بدون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتراضاً على الدور التركي.