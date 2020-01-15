«المرور»: ترك السيارة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة غرامتها تصل لـ 150 ريال

نايف السالم(صدى):

نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات أن ترك السيارة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة ، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.

ودعت الإدارة قائدي المركبات، الالتزام بالقواعد المرورية ومعايير السلامة، والحرص على إطفاء محرك السيارة والتأكد من إغلاقها جيدًا عند مغادرتها.

وكانت بعض مناطق المملكة شهدت خلال العام الماضي حوادِث سرقة مركبات تركها أصحابها في وضع التشغيل، ما دعا المرور إلى التأكيد على قائدي المركبات بالالتزام بالأنظمة.