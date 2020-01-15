بالفيديو.. طائرة تقوم بتفريغ الوقود فوق مدرسة ابتدائية وتتسبب في كارثة

واشنطن(صدى):

تعرض أكثر من 60 شخص بينهم 17 طفل لإصابات خطيرة بالإختناق وإلتهابات جلدية بسبب طائرة أمريكية قامت بتفريغ وقودها فوق منطقة سكنية ومجموعة من المدارس بلوس أنجلوس.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي تقوم بعملية تفريغ الوقود اللازمة لهبوطها إضطرارياً بسلام ، إلا أن قائد الطائرة أخطأ عندما قام بعملية التفريغ فوق منطقة مأهولة بالسكان.

ووقع الحادث امس الثلاثاء ، وهبطت الطائرة بوينغ “ 777 – 200 ” التي كانت تقل 288 راكب بسلام ، إلا أن المسؤولون أنتقدوا القائد وسط استياء من جانب أهالي المصابين.