إلزام مطاعم الحنيذ والمندي بشروط للطهي ومواصفات جديدة لصالات التقديم
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مطاعم الحنيذ والمندي بشروط جيدة لضمان النظافة والجودة وعدم التلوث البيئي .
وشلمت الإشتراطات مواصفات فنية للطهي وكذلك لصالة تقديم الطعام ، وذلك على النحو التالي :
1- توفير مواقد تعمل بالغاز أو الكهرباء لمنع التلوث بالدخان .
2- أن يكون لكل تنور غطاءان معدنيان من الصلب منعاً للتصدأ.
3- توفير مجرى بجانب التنور بعرض 30 سم وعمق 60 سم لوضع الرمل الخاص بالطهي .
4- توفير قماش سميك من طبقتين مثل قماش الخيام يوضع فوقه الرمل لإحكام غلق التنور ومنع تسريب حرارة الطهي .
5- الإلتزام بغسل القماش يومياً حرصاً على النظافة .
6- منع استخدام البراميل الحديدية أو المعدنية .
كما يجب أن تكون الشواية كهربائية ومتصلة بالمدخنة خارج المطعم ، وأن تكون صالة التقديم في الجزء الأمامي المطل على الشارع العام وتكون مفتوحة مع منع تقسيمها لغرف مع إمكانية وضع حواجز قصيرة مناسبة ، والحرص على الديكور الملائم .
محمد[ عدد التعليقات: 3451 ] نشر منذ 3 ساعات
الناس طفرو ماعاد يقدرون
مسالم[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 49 دقيقة
وفي الاخر يزيد النفر ٥ ريال ويختلف الطعم للاسواء والخسران الاول والاخير العميل .
والنظافه مو كذا النظافه بحملات تفتيش اقل شي ثلاث مرات في الاسبوع وفي حال مشاهده المراقب للحم فاسد او متسخ او ادوات تالفه او عماله غير نظيفه او مرتبه شغلها يطبق عليهم غرامه جامده .