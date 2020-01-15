إلزام مطاعم الحنيذ والمندي بشروط للطهي ومواصفات جديدة لصالات التقديم

عادل الحربي(صدى):

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مطاعم الحنيذ والمندي بشروط جيدة لضمان النظافة والجودة وعدم التلوث البيئي .

وشلمت الإشتراطات مواصفات فنية للطهي وكذلك لصالة تقديم الطعام ، وذلك على النحو التالي :

1- توفير مواقد تعمل بالغاز أو الكهرباء لمنع التلوث بالدخان .

2- أن يكون لكل تنور غطاءان معدنيان من الصلب منعاً للتصدأ.

3- توفير مجرى بجانب التنور بعرض 30 سم وعمق 60 سم لوضع الرمل الخاص بالطهي .

4- توفير قماش سميك من طبقتين مثل قماش الخيام يوضع فوقه الرمل لإحكام غلق التنور ومنع تسريب حرارة الطهي .

5- الإلتزام بغسل القماش يومياً حرصاً على النظافة .

6- منع استخدام البراميل الحديدية أو المعدنية .

كما يجب أن تكون الشواية كهربائية ومتصلة بالمدخنة خارج المطعم ، وأن تكون صالة التقديم في الجزء الأمامي المطل على الشارع العام وتكون مفتوحة مع منع تقسيمها لغرف مع إمكانية وضع حواجز قصيرة مناسبة ، والحرص على الديكور الملائم .