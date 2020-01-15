وفاة نجمة انستجرام في حادث مروع بسبب صورة تذكارية

كانبرا(صدى):

توفيت نجمة “إنستجرام ” الشهيرة “مادلين دافيس” في حادثة مروعة تعرضت لها عندما كانت تحاول إلتقاط صورة سيلفي على خلفية شروق الشمس في استراليا .

ووقعت الحادثة يوم الإثنين الماضي عندما كانت برفقة أصدقائها واقرحت عليهم التقاط الصورة على صخرة ، فقامت بإجتياز سياج يفصل الصخرة عن السياح فجلست على حافة الهاوية وسقطت من إرتفاع 30 متر .

وتسببت وفاة الفتاة في حالة من الجدل ، فبينما أثارت شفقة البعض ، قام آخرون بالسخرية منها ما جعل والدتها تغلق صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .