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وفاة نجمة انستجرام في حادث مروع بسبب صورة تذكارية

وفاة نجمة انستجرام في حادث مروع بسبب صورة تذكارية
كانبرا(صدى):

توفيت نجمة “إنستجرام ” الشهيرة “مادلين دافيس” في حادثة مروعة تعرضت لها عندما كانت تحاول إلتقاط صورة سيلفي على خلفية شروق الشمس في استراليا .

ووقعت الحادثة يوم الإثنين الماضي عندما كانت برفقة أصدقائها واقرحت عليهم التقاط الصورة على صخرة ، فقامت بإجتياز سياج يفصل الصخرة عن السياح فجلست على حافة الهاوية وسقطت من إرتفاع 30 متر .

وتسببت وفاة الفتاة في حالة من الجدل ، فبينما أثارت شفقة البعض ، قام آخرون بالسخرية منها ما جعل والدتها تغلق صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .


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