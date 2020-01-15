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بالفيديو.. رجاء الجداوي توجه رسالة لجمهورها بعد شائعة وفاتها بحضور الفنانات

بالفيديو.. رجاء الجداوي توجه رسالة لجمهورها بعد شائعة وفاتها بحضور الفنانات
القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي على شائعة وفاتها التي ترددت مؤخراً وأثارت قلق الجمهور والوسط الفني .

وظهرت “جداوي ” بصحبة الإعلامية بوسي شلبي التي حرصت على زيارتها لطمأنة الجمهور ، مؤكدة أن الفنانة بخير وأصرت على توجيه رسالة قائلة ” لازم نكيد العزال ” .

وعبرت “الجداوي ” عن استيائها من ترديد تلك الأنباء على بعض النجوم بين الحين والآخر ، قائلة : كل واحد له معاد لا يتقدم ولا يتأخر واللي بيقول كده ع الناس بكرة يتقال عليه .

كما حرصت الفنانات بوسي ، ورانيا فريد شوقي ، وشيماء سيف ، وإيمي سمير غانم ،وريها عبد الغفور على التصوير بجانب الفنانة القديرة متمنيات لها دوام الصحة بعدما تعافت من الوعكة الصحية التي تعرضت العام الماضي .


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