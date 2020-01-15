روحاني يهدد ترامب مجددا: على القوات الأمريكية أن تغادر الشرق الأوسط
هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء ، القوات الأمريكية وقال أنها ليست بمأمن في المنطقة اليوم، مؤكدا أن قوات دول الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط قد تتعرض للخطر مستقبلا وعليها أن تغادر الشرق الأوسط.
كما أكد أنه على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته وفقا للاتفاق النووي ، مشيرا إلى أن أمريكا ارتكبت جرائم ضد إيران على مر التاريخ وجعلت المنطقة غير آمنة ، ووجب عليها الاعتذار .
جاء ذلك على خلفية التوترات بين إيران وأمريكا في الفترة الأخيرة ،بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، ورد إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 24 دقيقة
لن يهدأ الخليج العربي والشرق الأوسط ولن تبقى المصالح الأمريكية آمنة الأعمال الإرهابية..بل توجه ضربة ساحقة ماحقة تزيل النظام الحاكم في إيران.
في إيران نظام حكم ديني له رسالة كاملة البيان والوضوح وهي إقامة ( دولة أمام العصر والزمان، المهدي الشيعي الرافضي المنتظر ، ليعيد حكم آل البيت على المسلمين والعالم ( بيت كسرى وليس الرسول محمد )
لذلك كان الزاما وواجب مقدس على السعودية،أن تأخذ بأسباب القوة والتمكين والتسليح..العدو له أتباع بيننا وحولنا..التراخي يعني الطريق الى الهزيمة.