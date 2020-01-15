روحاني يهدد ترامب مجددا: على القوات الأمريكية أن تغادر الشرق الأوسط

وكالات(صدى):

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء ، القوات الأمريكية وقال أنها ليست بمأمن في المنطقة اليوم، مؤكدا أن قوات دول الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط قد تتعرض للخطر مستقبلا وعليها أن تغادر الشرق الأوسط.

كما أكد أنه على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته وفقا للاتفاق النووي ، مشيرا إلى أن أمريكا ارتكبت جرائم ضد إيران على مر التاريخ وجعلت المنطقة غير آمنة ، ووجب عليها الاعتذار .

جاء ذلك على خلفية التوترات بين إيران وأمريكا في الفترة الأخيرة ،بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، ورد إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.