«حساب المواطن» يرد على مواطن راتبه 15 ألف ريال ويتهم البرنامج بعدم العدل
جدد حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكيده على أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق.
جاء ذلك رداً على شكوى مواطن قال فهيا:” للأسف ما فيه عدل في حساب المواطن انا راتبي ١٤٩٨٣ وعندي زوجه وولدين ومؤهل ولكن لم يصرف لي اي دفعه بحجة ان راتبي اكثر من المطلوب.
وتفاعلاً مع الشكوى قال حساب المواطن أن معايير الاستحقاق تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، داعياً إياه إلى معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وكان حساب المواطن بدأ اليوم استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2514 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله اكبر عليك راتبك فوق 14 وقاعد تجادلهم !😱😂 ، حساب المواطن جميل بس ماهو مدروس دراسة ذكية يفترض أنه يصرف لناس إلي م عندهم دخل ابداً هؤلاء هم من يستحقونه أما إلي بوظيفة وله راتب فلا يستحقه لأنه مالها فائدة ابداً له.
سن جف[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 15 دقيقة
وانت بعد الله واكبر عليك فيه ناس رواتبهم ضعيفه فيه ناس عليهم قروض فيه ناس اصلا معاد يستفيدون من رواتبهم ألا القليل من ضغوط الحياه
عاطل[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 24 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
وقسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم انى متزوج وعندي اربعه أطفال وماعندي وظيفه ولا عندي تأمينات ولا تقاعد ولا اي دخل وساكن بايجار وكهرباء والسيارة اللي معي سيارة أخوية وحساب المواطن يعطوني ألف ريال فقط والحمدلله على كل حال 😔
قسموها أنتم وشوفوا إيش تسوي الألف ريال😢وراضين بماكتب الله
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 16 دقيقة
وليه مالها فائده له من انت عشان تحكم يا بطريق علي انه كذا الموظف الي عنده راتب يمكن يكون عنده قروض التزامات والمعيشه غاليه حاليا الي راتبه قريب ال 15 صاحبنا يكزن مجموع الراتب مع البدلات حبيبي لان حساب المواطن ياخذ الراتب الاجمالي مع وجود اي مستلزمات اخرى مثل قروض اجار وغيره المفروض الي نتكلم عنه بدل غلاء معيشه المفروض يكون مصروف علي كل المواطنين عاطل او موظف ويجبر كل قطاع ان كان حكومي او خاص انه يصرف البدل لموظفينه السعوديين اما من ناحيه ماهو مدروس دراسة ذكية هذي صادق فيها