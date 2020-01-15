«حساب المواطن» يرد على مواطن راتبه 15 ألف ريال ويتهم البرنامج بعدم العدل

حمود العنزي(صدى):

جدد حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكيده على أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق.

جاء ذلك رداً على شكوى مواطن قال فهيا:” للأسف ما فيه عدل في حساب المواطن انا راتبي ١٤٩٨٣ وعندي زوجه وولدين ومؤهل ولكن لم يصرف لي اي دفعه بحجة ان راتبي اكثر من المطلوب.

وتفاعلاً مع الشكوى قال حساب المواطن أن معايير الاستحقاق تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، داعياً إياه إلى معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وكان حساب المواطن بدأ اليوم استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.