بالفيديو.. سوداني يرفض التفتيش قبل الصعود لطائرة السعودية بمطار الخرطوم
كشف مقطع فيديو عن موقف مثير للدهشة على طائرة الخطوط الجوية السعودية في مطار الخرطوم كشف عن رد فعل يستوجب التحية لطاقم الطائرة .
وأظهر الفيديو مشادة كلامية عنيفة من جانب أحد المسافرين الذي رفض التفتيش قبل الصعود للطائرة على اعتبار أن الطائرة في الخرطوم وأن سلطة التفتيش تكون لمطار الخرطوم وفقاً لإعتقاده .
وخلال الفيديو عبر المسافر السوداني عن غضبه لمجرد الإجراء الأمني الروتيني الذي يخضع له جميع المسافرين ، ما تسبب في تعطل الركاب عن صعود الطائرة .
ورغم عن أحقية طاقم الطائرة في التفتيش وفقاً لنظام الدولة التي تتبعها كما ينص القانون الدولي للطيران، إثارة الجدل على غير داعي ، إلا أن طاقم السعودية أدار الموقف بصبر وفطنة ولم تصدر منه إلا الإبتسامة في موقف أخلاقي نبيل .
.[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 41 دقيقة
سوداني مغرور شايف نفسه.
ليش ماركب طيارتهم القربعانه اذا مو عاجبه النظام.
هذا نظام يمشي عليه وعلى غيره.
هذاسوداني شاذ عن كل السودانيين .
الاخوه السودانيين معروفين بحسن الاخلاق.
ولكن لا نعلم ماحدث لهذا الزول !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
زائر[ عدد التعليقات: 2743 ] نشر منذ 23 دقيقة
يجيب الشبهه لنفسه من ضرورات امن الطائره التفتيش ومن حق الطاقم انه مايطلعك فيها ينزلك لسبب يراه هو بطل الهياط وامشي بالنظام
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 15 دقيقة
النظام غصب عنك تتفتش بلا كلام وهياط والا انثبر بديرتك على راسك ريشه ماتتفتش