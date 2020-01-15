بالفيديو.. سوداني يرفض التفتيش قبل الصعود لطائرة السعودية بمطار الخرطوم

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو عن موقف مثير للدهشة على طائرة الخطوط الجوية السعودية في مطار الخرطوم كشف عن رد فعل يستوجب التحية لطاقم الطائرة .

وأظهر الفيديو مشادة كلامية عنيفة من جانب أحد المسافرين الذي رفض التفتيش قبل الصعود للطائرة على اعتبار أن الطائرة في الخرطوم وأن سلطة التفتيش تكون لمطار الخرطوم وفقاً لإعتقاده .

وخلال الفيديو عبر المسافر السوداني عن غضبه لمجرد الإجراء الأمني الروتيني الذي يخضع له جميع المسافرين ، ما تسبب في تعطل الركاب عن صعود الطائرة .

ورغم عن أحقية طاقم الطائرة في التفتيش وفقاً لنظام الدولة التي تتبعها كما ينص القانون الدولي للطيران، إثارة الجدل على غير داعي ، إلا أن طاقم السعودية أدار الموقف بصبر وفطنة ولم تصدر منه إلا الإبتسامة في موقف أخلاقي نبيل .