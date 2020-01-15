تلاعب في أسعار الشعير ومطالب بتشديد الرقابة لرصد عمليات التخزين بالسعر القديم
تشهد أسواق الأعلاف تلاعب كبير من جانب التجار في الشعير واستغلال لقرار المؤسسة العامة للحبوب الذي سمح ببيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد “46.20 ” ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة حتى نفاذ الكميات الموجودة لديهم .
وكشف جولة على محال الشعير قيام التجار بتخزين الشعير القديم قبل القرار ليتم بيعه بعد ذلك بالسعر المرتفع والتربح على حساب دعم الدولة للكميات القديمة وعلى حساب تجار المواشي ، نتيجة لمعلومات مسربة حول رفع الأسعار .
وطالب تجار المواشي والمستهلكين بتنفيذ حملات تفتيشية على المحال لرصد عمليات التخزين التي سبقت قرار رفع سعر الشعير ، وضبط أكياس الشعير التي تباع بالسعر الحالي على الرغم من أنها غير مختومة بالسعر القديم أو الجديد .
في الوقت نفسه اختفت أكياس الشعير بالسعر الجديد من المحلات ما يدل على خطتهم بالتربح بفارق السعر عن الأكياس القديمة .
وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد أعلنت عن تعديل سعر بيع كيس الشعير زنه “50 ” كجم بـحيث لا يـتـجـاوز (44 ريـالًا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة ، وذلك اعـتبارًا مـن الأحد 17/ 5/ 1441هــ الـمـوافق 12/ 1/ 2020 .
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