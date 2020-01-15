تلاعب في أسعار الشعير ومطالب بتشديد الرقابة لرصد عمليات التخزين بالسعر القديم

عادل الحربي(صدى):

تشهد أسواق الأعلاف تلاعب كبير من جانب التجار في الشعير واستغلال لقرار المؤسسة العامة للحبوب الذي سمح ببيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد “46.20 ” ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة حتى نفاذ الكميات الموجودة لديهم .

وكشف جولة على محال الشعير قيام التجار بتخزين الشعير القديم قبل القرار ليتم بيعه بعد ذلك بالسعر المرتفع والتربح على حساب دعم الدولة للكميات القديمة وعلى حساب تجار المواشي ، نتيجة لمعلومات مسربة حول رفع الأسعار .

وطالب تجار المواشي والمستهلكين بتنفيذ حملات تفتيشية على المحال لرصد عمليات التخزين التي سبقت قرار رفع سعر الشعير ، وضبط أكياس الشعير التي تباع بالسعر الحالي على الرغم من أنها غير مختومة بالسعر القديم أو الجديد .

في الوقت نفسه اختفت أكياس الشعير بالسعر الجديد من المحلات ما يدل على خطتهم بالتربح بفارق السعر عن الأكياس القديمة .

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد أعلنت عن تعديل سعر بيع كيس الشعير زنه “50 ” كجم بـحيث لا يـتـجـاوز (44 ريـالًا + ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة ، وذلك اعـتبارًا مـن الأحد 17/ 5/ 1441هــ الـمـوافق 12/ 1/ 2020 .