«المسند» يوضح حالة الطقس خلال موسم الشبط الممتد لـ 26 يوم

سالم المطيري(صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم دخول الشبط ويأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، ويبدأ الشبط 15 يناير حتى 10 فبراير.

وأضاف أن الشبط تكون فيه درجة الحرارة منخفضة، ويتكون الصقيع والضباب صباحًا، وبداية ظهور طلع النخيل البواكر خاصة في جنوب الوسطى ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة وقيل: “شباط قطع الرباط وقرقع البيبان” كناية عن نشاط الرياح فيه.

وأضاف أن الشبيط سمي بذلك نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي . وعدد أيامه 26 يوماً وله من المنازل منزلتان “النعايم والبلدة”.