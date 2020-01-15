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كاميرا أمنية تكشف تفاصيل مثيرة قبل انفجار الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كاميرا أمنية تكشف تفاصيل مثيرة قبل انفجار الطائرة الأوكرانية المنكوبة
طهران(صدى):

كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” عن تفاصيل جديدة بشأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران ، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن ضربها صاروخياً .

وقالت الصحيفة أن كاميرا أمنية كشفت أنه تم تصويب صاروخين نحو الطائرة بفرق 30 ثانية بينهما ، وأن الصاروخ لم يسقط الطائرة على الفور ، وإنما نشبت فيها النيران وعادت نحو مطار طهران حتى دمرت بالكامل .

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الإيرانية اعتقلت الشخص الذي صور الضربة الصاروخية الإيرانية على الطائرة دون تحديد طبيعة التهمة الموجه إليه .

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته عن الضربة الصاروخية بعدما أنكر في البداية ، ووجه الضربة المشؤومة ليلة إطلاق صواريخ نحو قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في بغداد إلا أنها أصابت الطائرة بالخطأ ما أسفر عن مصرع أكثر من 170 شخص .

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