«المالية»: رواتب يناير كاملة ولا توجد فروقات عن الفترة الإنتقالية للتحول للتاريخ الميلادي
أعلنت وزارة المالية أن رواتب منسوبي وزارة التعليم عن شهر يناير تم صرفها بالكامل وأنه لا توجد فروقات نتيجة التحول من التاريح الهجري إلى الميلادي .
وقالت “المالية ” رداً على إستعلام “التعليم ” عن صرف فروقات الفترة الإنتقالية أنه تم صروف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 ، وراتب 2017 ، و2018 ، وراوتب تسعة أشهر من 2019 وفق هذا النظام منذ التحول في الصرف من السنة الهجرية إلى الميلادية عام 1438 هـ .
كما أكدت أنه يتم احتساب الشهر 30 يوم وفقاً للمادة 56 من لائحة الحقوق والمزايا المالية .
وكانت “التعليم ” قد طالبت “المالية ” بفروقات الفترة الإنتقالية لمنسوبيها بناءً على قرار مجلس الوزراء بإحتساب الرواتب وجميع المستحقات المالية بالسنة الميلادية .
اترك تعليقاً