«المالية»: رواتب يناير كاملة ولا توجد فروقات عن الفترة الإنتقالية للتحول للتاريخ الميلادي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة المالية أن رواتب منسوبي وزارة التعليم عن شهر يناير تم صرفها بالكامل وأنه لا توجد فروقات نتيجة التحول من التاريح الهجري إلى الميلادي .

وقالت “المالية ” رداً على إستعلام “التعليم ” عن صرف فروقات الفترة الإنتقالية أنه تم صروف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 ، وراتب 2017 ، و2018 ، وراوتب تسعة أشهر من 2019 وفق هذا النظام منذ التحول في الصرف من السنة الهجرية إلى الميلادية عام 1438 هـ .

كما أكدت أنه يتم احتساب الشهر 30 يوم وفقاً للمادة 56 من لائحة الحقوق والمزايا المالية .

وكانت “التعليم ” قد طالبت “المالية ” بفروقات الفترة الإنتقالية لمنسوبيها بناءً على قرار مجلس الوزراء بإحتساب الرواتب وجميع المستحقات المالية بالسنة الميلادية .