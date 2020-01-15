بالصور.. جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة
تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني من إنحناء في الفقرات القطنية للعمود الفقري .
وقالت صحة بيشة أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر اجراء عمليه جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها ، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد .
الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير وتبلغ سعته السريرية ٣٥٦ سريرا ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث ورنية والعلايا والبشائر والأمواه ) ويعد مرجعياً لـ72 مركز رعاية صحية أولية .
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