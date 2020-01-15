بالصور.. جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إجراء جراحة ناجحة لتعديل الفقرات القطنية للعمود الفقري لمريضة كانت تعاني من إنحناء في الفقرات القطنية للعمود الفقري .

وقالت صحة بيشة أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر اجراء عمليه جراحية لتعديل الفقرات القطنية وتثبيتها ، وبتوفيق الله تمت العملية بنجاح ولله الحمد .

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة من الصروح الطبية الرائدة بمنطقة عسير وتبلغ سعته السريرية ٣٥٦ سريرا ويخدم المستشفى سكان المحافظة والمحافظات المجاورة (تثليث ورنية والعلايا والبشائر والأمواه ) ويعد مرجعياً لـ72 مركز رعاية صحية أولية .