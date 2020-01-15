وظائف شاغرة لمصممي الجرافيك في مشروع نيوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة بمجال التصميم الجرافيكي، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وبنيوم.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم والتسويق ومجال العلامات التجارية.

كما يشترط إجادة برامج التصميم InDesign, Illustrator, Photoshop، إضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أنه تم تأسيس شركة نيوم لتطوير المشروع عام 2019م وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة.

ويمكن التقديم للوظيفة من هنــــــــــــــــــــــا