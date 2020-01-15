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مصرع أسرة سودانية كاملة جراء سقوط قذيفة

مصرع أسرة سودانية كاملة جراء سقوط قذيفة
الخرطوم(صدى):

لقي أفراد أسرة في ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، مصرعهم بالكامل، جراء سقوط قذيفة على خلفية الاشتباكات التي شهدتها السودان بين القوات المسلحة والقوات المتمردة من جهاز المخابرات.

وأودت القذيفة بحياة الأب في الحال، ووفاة ابنيه بعد محاولة إسعافهما في الطريق للمستشفى.

وكانت السودان قد شهدت أمس الثلاثاء، عملية تمرد عدد من أفراد المخابرات، وأطلقت النار في الهواء، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91104 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة غلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحمهم ان كانوا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..

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