مصرع أسرة سودانية كاملة جراء سقوط قذيفة

الخرطوم(صدى):

لقي أفراد أسرة في ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، مصرعهم بالكامل، جراء سقوط قذيفة على خلفية الاشتباكات التي شهدتها السودان بين القوات المسلحة والقوات المتمردة من جهاز المخابرات.

وأودت القذيفة بحياة الأب في الحال، ووفاة ابنيه بعد محاولة إسعافهما في الطريق للمستشفى.

وكانت السودان قد شهدت أمس الثلاثاء، عملية تمرد عدد من أفراد المخابرات، وأطلقت النار في الهواء، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.

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