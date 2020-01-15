«ضد النوادي» لمواجهة رسوم الاشتراك المبالغ فيها

عادل الحربي(صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان «ضد النوادي»، وذلك في استنكار لرسوم الاشتراك في النواد الرياضية التي وصفوها بالمبالغ فيها.

ومن جانبه، أكد الناشط فيصل العبد الكريم، على أهمية مواجهة جشع بعض المراكز الرياضية الخاصة، مطالبًا بدعم الوسم ليصل للتريند.

وقال العبد الكريم: «ببساطة الرياضة ضرورة للصحة وليست مجرد ترفيه في مدن حديثة يصعب ممارسة الرياضة فيها بالشارع»، مضيفًا: «كفى جشعاً، الناس اليوم واعيين وكفاية طمع ذبحتوا المستهلكين في كل شئ جشع».

وتابع: «من أهداف رؤية 2030 تعزيز الصحة العامة والرياضة من ركائزها، أتمنى أن يبادر صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في انشاء مراكز رياضية مع صغار المستثمرين ويكون المدربين بها سعوديين وبأسعار معقولة تحكم أسعار المراكز الجنونية».

واستكمل قائلا: «وبالإضافة للأسعار هناك الأخطر، هو مايبيعه بعض المدربين من أدوية ومكملات ممنوعة وغير مرخصة، بالاضافة لأقسام مساج عند البعض منها قذر وممارسات قذرة ومياه المسابح تحتاج لمراقبة».