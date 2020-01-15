مقطع نادر لبوتين وجورج بوش يرقصان على أنغام أغنية فولكلورية

موسكو(صدى):

أفرج الموقع الخاص للكرملين، عن مقطع فيديو، تم توثيقه عام 2008، ظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، يرقصان على أنغام أغنية فولكلورية روسية.

وجرى تصوير المقطع خلال اجتماع للرؤساء في سوتشي، وكانت هذه الزيارة الأخيرة لبوش الابن في منصب الرئيس لروسيا.

يذكر أن الكرملين ينشر عدد من المقاطع ضمن مشروع يعرف باسم (بوتين 20 سنة)، ويضم مجموعة من الصور والفيديوهات التي جرى تصويرها منذ استلام بوتين للحكم في عام 2000.