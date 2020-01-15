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بالفيديو..المصلح يوضح حكم لمس الميت

بالفيديو..المصلح يوضح حكم لمس الميت
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ خالد بن عبد الله المصلح، عن حكم لمس الميت، وما إذا كان ينقض الوضوء أم لا.

وأكد المصلح خلال برنامج يستفتونك، أن الميت طاهر، ولا يؤثر لمسه على الوضوء.

جاء ذلك ردًا على استفسار امرأة حول قيامها بلمس قريبتها وتقبيلها، متسائبة هل ينقض وضوءها أم لا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32519 ] نشر منذ 30 دقيقة

طيب ايش المشكله لو توضت مره ثانيه

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