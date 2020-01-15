عبدالفتاح البرهان: لن نسمح بحدوث انقلاب في السودان

وكالات(صدى):

أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، فتح المجال الجوى لبلاده، قائلا: لن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان.

وأكد البرهان، أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، ستعمل على تأهيل قدراتها وتماسك منظومتها الأمنية ضد الشروخ والفتن، وستكون عصية على كل محاولات الاستقطاب والاختراق، ولن يؤثر على واجبها التشويه أو الاستهداف.

وأوضح أن مسيرة الثورة قطعت شوطًا مقدرًا من خلال مؤسسات الحكم الإنتقالي، في تعزيز دعائم دولة الحرية والقانون، وإنجاز أهداف الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة البلاد للتحول الديمقراطي المستدام.

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