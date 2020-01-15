شاب يطلق كلبه على معلم منعه من التحرش بالطالبات!

القاهرة(صدى):

في تصرف غير أخلاقي أو إنساني، قام شاب مصري، بإطلاق كلبه على معلم، بعدما حاول منعه عن التحرش بعدد من الطالبات.

وكان الشاب قد انتهز وقت قدوم الطالبات للمدرسة لتأدية الاختبارات، مقدما على التحرش اللفظي بهن.

وبقيام المعلم بنهر الشاب ومطالبته بالابتعاد عن محيط المدرسة، أطلق عليه الكلب الذي كان بصحبته ليعقره، متسببا له في جروح نقل على اثرها للمستشفى.