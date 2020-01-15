شاب يطلق كلبه على معلم منعه من التحرش بالطالبات!
في تصرف غير أخلاقي أو إنساني، قام شاب مصري، بإطلاق كلبه على معلم، بعدما حاول منعه عن التحرش بعدد من الطالبات.
وكان الشاب قد انتهز وقت قدوم الطالبات للمدرسة لتأدية الاختبارات، مقدما على التحرش اللفظي بهن.
وبقيام المعلم بنهر الشاب ومطالبته بالابتعاد عن محيط المدرسة، أطلق عليه الكلب الذي كان بصحبته ليعقره، متسببا له في جروح نقل على اثرها للمستشفى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53417 ] نشر منذ 21 دقيقة
مصر صارت بلد الفوضى🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32512 ] نشر منذ 20 دقيقة
حسبي الله عليه الحقير