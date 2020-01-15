محاولة فاشلة لتهريب نمور «الشيتا» بجازان

تركي السالم(صدى):

أحبطت الجهات الأمنية في المرتفعات الجبلية الشرقية لمنطقة جازان، تهريب عدد من نمور الشيتا على يد مجهولين قادمين من مرتفعات تابعة للجمهورية اليمنية.

ومن جانبه أوضح مصدر في الحياة الفطرية، أن هذه الحيوانات مواقعها الأساسية في أفريقيا، وتأتي عن طريق التهريب إلى اليمن.

وتعتبر الشيتا من أفضل الحيوانات المفترسة التي يتم ترويضها وتصبح أليفة بعد تدريبها بطريقة خاصة.