مودل روز ترقص بملابس شفافة على أغنية «ماكرينا»

واشنطن(صدى):

ظهرت الفاشينيستا الشهيرة مودل روز، في مقطع فيديو مثير للجدل، أدت خلاله رقصة بملابس شفافة على أنغام أغنية «ماكرينا».

وظهرت روز في الفيديو وهي ترقص بشكل مثير،ما أدى للهجوم عليها من المتابعين الذين اعتبروا ذلك يخالف عادات وتقاليد المملكة.

يذكر أن روز، حققت شهرة واسعة بعدما انتقلت إلى أمريكا لتكمل تعليمها، محققة نجاحات مبهرة مع أكبر الماركات العالمية لتكون أول سعودية وخليجية وعربية في هذا المجال.