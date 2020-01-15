تحديد موعد بدء محاكمة ترامب

وكالات(صدى):

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، تبدأ يوم الثلاثاء 21 يناير 2020.

وأوضح أن المراحل الأولية ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.

يذكر أن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت، اليوم الأربعاء، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

وسيسمح التصويت الذي يجري الأربعاء لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة بعد ظهر الخميس، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستشهد إجراءات شكلية مثل أداء الأعضاء اليمين واستعراض الاتهامين رسميا، ومن المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.