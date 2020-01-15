حمدالله يؤازر فريقه السابق أمام الاتحاد: أعرف كيف أساند آسفي جيدًا

طلال الغامدي(صدى):

تزامنا مع اللقاء المرتقب بين الاتحاد، وأولمبيك آسفي، اليوم الاربعاء، في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، خرج المغربي عبد الرازق حمدالله لاعب فريق النصر مستنكرًا تعليقات بعض الجماهير حول طريقته في مؤازرة فريقه السابق.

وكان حمدالله قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستقرام، موضحا أنه لا يستطيع زيارة فريقه الأم في جدة حالياً.

وقال: لدي استحقاق في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومرتبط بتمارين يومية مع النصر، لذلك لم أتمكن من السفر إلى جدة لملاقاة زملائي في أولمبيك آسفي ودعمهم عن قرب.

وأضاف: أعرف كيف أساند آسفي جيداً، ولا أنتظر أحداً يشرح لي متى أقف معه.

ويستضيف فريق الاتحاد ضيفه المغربي، في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

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