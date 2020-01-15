توضيح من الشباب بشأن انتقال الحمدان للهلال مقابل خربين

نواف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب أحمد المسعود، أن ما تردد حول انتقال عبد الله الحمدان، إلى الهلال خلال الانتقالات الشتوية الجارية لا صحة له.

وقال المسعود: للأسف البعض لم يحترم مشاركة النجم الشاب عبد الله الحمدان الوطنية، وذهب يختلق الشائعات حول نية الشباب التنازل عنه.

وشدد على أن رحيل الحمدان مستبعد من قبل الإدارة الشبابية، واصفًا ما تردد بأنه «طرح غير مستغرب من بعض من ابتلي بهم الوسط الإعلامي» .

وكانت أنباء قد ترددت حول الاتفاق على انضمام الحمدان للهلال مقابل انتقال السوري عمر خربين؛ إلى الشباب.