سلوكيات خاطئة يتبعها البعض أثناء الاستحمام تؤدي إلى الوفاة

أميرة خالد(صدى):

يتبع البعض عدد من السلوكيات الخاطئة أثناء الاستحمام، حيث قد يسبب الامر الوفاة المبكرة في حال عدم إنقاذ المصاب وذلك بسبب تشغيل سخان المياه لفترات طويلة، واستعمال المياه الساخنة وليست الدافئة.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي،أن هناك أكثر من 400 أمريكي يتعرض للوفاة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والذي يتراكم داخل سخان المياه بعد تشغيله فترة طويلة، ولا سيما طوال مدة الاستحمام بهدف تسخين المياه باستمرار.

ويعمل غاز أول أكسيد الكربون على منع وصول الأكسجين إلى الجسم بشكل كافي، ومن ثم يمكن أن يتعرض الشخص للاختناق.

ويُنصح بالتوقف عن تشغيل سخان المياه بشكل متواصل، واستخدامه لتسخين المياه لفترة محددة فقط، ثم غلقه.

ويؤدي تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام إلى صعوبة التنفس بشكل سليم، خاصة إن زادت المدة عن 15-20 دقيقة بحد أقصى.