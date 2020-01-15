صورة قديمة لفاشينيستا شهيرة تحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل 

خالد الظفيري(صدى):

أحدثت صورة قديمة لفاشينيستا كويتية تدعي فينيسيا والتي اشتهرت ب” أم ريان ” ، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في الصورة المتداولة بملامح مختلفة وتسريحة خاطفة للأنظار.

أبدى رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق ” إنستجرام ” دهشتهم من الاختلاف الكبير في الشكل، مشيرين إلى خضوعها للعديد من عمليات التجميل.

وتفاعل رواد التواصل مع الصورة المتداولة لفينيسيا، حيث انهالت عليها تعليقات المغردين الذين رجحوا خضوعها لأكثر من عملية تجميل كي تبدو بهذا التألق.