بالفيديو.. عثمان الخزيم يتحدث عن كواليس لقائه مع بابا الفاتيكان في روما
كشف الفنان التشكيلي عثمان الخزيم عن تفاصيل مثيرة بشأن لقائه مع بابا الڤاتيكان فرانسيس خلال افتتاح معرضه الفني للخط العربي في روما.
قال الخزيم خلال حواره في برنامج ” تم “: ” سفير الفاتيكان طلب من سفير المملكة نقل معرضي الفني للخط العربي لإيطاليا”، مشيرا: ” سافرت لإيطاليا وجهزوا المعرض ب 25 لوحة وطلب مني الحضور قبل الافتتاح بساعتين “.
وأوضح الخزيم: ” فوجئت بافتتاح بابا الفاتيكان لمعرضي بروما “، لافتا: ” بابا الفاتيكان صعد للمسرح من أجل إلقاء كلمة وتوجيه رسالة للتسامح “.
وتابع الخزيم: ” كنت جالس في الصف الثاني خلال افتتاح المعرض ووقتها قدمت 40 لوحة من الفن التشكيلي العربي لبابا الفاتيكان “.
https://mobile.twitter.com/tammtalkshow/status/1217143198222635008?s=12
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