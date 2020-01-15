بالفيديو.. عثمان الخزيم  يتحدث عن كواليس لقائه مع بابا الفاتيكان في روما 

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان التشكيلي عثمان الخزيم عن تفاصيل مثيرة بشأن لقائه مع بابا الڤاتيكان فرانسيس خلال افتتاح معرضه الفني للخط العربي في روما.

قال الخزيم خلال حواره في برنامج ” تم “: ” سفير الفاتيكان طلب من سفير المملكة نقل معرضي الفني للخط العربي لإيطاليا”، مشيرا: ” سافرت لإيطاليا وجهزوا المعرض ب 25 لوحة وطلب مني الحضور قبل الافتتاح بساعتين “.

وأوضح الخزيم: ” فوجئت بافتتاح بابا الفاتيكان لمعرضي بروما “، لافتا: ” بابا الفاتيكان صعد للمسرح من أجل إلقاء كلمة وتوجيه رسالة للتسامح “.

وتابع الخزيم: ” كنت جالس في الصف الثاني خلال افتتاح المعرض ووقتها قدمت 40 لوحة من الفن التشكيلي العربي لبابا الفاتيكان “.

https://mobile.twitter.com/tammtalkshow/status/1217143198222635008?s=12