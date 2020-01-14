تركي الفيصل: الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني مسرحية

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل على أن الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ”مسرحية“ ادعوا فيها أنهم ردوا الرد المناسب على الولايات المتحدة.

وقال الأمير إن كل ما شاهده العالم من صور وصواريخ؛ بعضها سقط داخل إيران، وبعضها في صحراء داخل العراق، ووصل البعض الآخر إلى المعسكر الذي توجد فيه القوات الأمريكية.

وأضاف: إنه رغم ”الطنطنة“ الإيرانية، والحديث عن مقتل 80 أمريكيا وتدمير منشآت، عادوا هم واعترفوا بأن هذا لم يحدث، ”هي مسرحية دون شك“.

وأكد الأمير الفيصل أن القيادة الإيرانية تعتمد على وكلاء، يكلفون من قبل القيادة الإيرانية بالقيام بالحرب بالوكالة نيابة عنهم، مستحضرا محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر، إبان الحرب الإيرانية العراقية، ثم خطف طائرة الجابرية، وغيرهما من الأحداث؛ مثل تفجيرات الخبر، في المملكة، التي كانت على يد ”حزب الله“ في الحجاز، وفي تركيا اغتيل دبلوماسي سعودي في ثمانينيات القرن الماضي على يد حزب الله في تركيا.

وتابع: ”إن القيادة الإيرانية نجحت وبرعت في استقطاب من الجاليات الشيعية في أماكن مختلفة من العالم، من يستخدمونه لأغراضهم“.

واستكمل: ”هؤلاء يؤدون أغراض إيران أحيانا بتفان كبير، فنشاهد حزب الله في لبنان ونصرالله يتباهى بأنه تابع لخامنئي، وبأن تمويله المادي والمعنوي وكل شيء يأتي من إيران، فهذه هي الوكالات التي تستخدمها إيران لخدمة أغراضها“.