بالفيديو.. الأهالي يهاجمون طاقم فيلم «شيهانة» بالأسلحة النارية
كشفت الفنانة ميسون الرويلي، أحد أبطال فيلم شيهانة عن تعرض أبطال الفيلم للمداهمة من قبل الأهالي .
وقالت ميسون في برنامج ” مسايا لجين ” إن الأهالي اعتقدوا أنهم ينتمون لداعش بالفعل وهو ما دفعهم لمهاجمتهم بأسلحة نارية.
ولفتت إلى أن القائمين على العمل نجحوا في إقناع الأهالي بأنهم يصورون عملًا فنيًا.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم شيهانة تدور أحداثه حول العمليات الإرهابية التى تقوم بها داعش فى سوريا، من خطف وقتل وتعذيب وتفجيرات فى مناطق عديدة وبطلة الفيلم تحمل اسم ” شيهانة “، وهى طفلة تعيش فى سوريا وتتعرض أسرتها لهجوم من قبل داعش ويتم اختطافها.
#مسايا_لجين | تمت مداهمتهم في مقر تصوير فيلم #شيهانة عن طريق الشرطة لاعتقادهم أنهم "داعش".
ميسون الرويلي تتحدث عن قصة المداهمة. pic.twitter.com/6v1ljbStAe
— برنامج مسايا لجين (@MasayaLojain) January 14, 2020
اترك تعليقاً