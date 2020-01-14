«بن مساعد » ردا على هجوم أردوغان: « أبشر بطول سلامة يا حفتر »

عادل الحربي(صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق وعضو شرفه الحالي، علي الهجوم الذي شنّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بعد مغادرته لموسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا:” أبشر بطول سلامة ياحفتر”، ويأتي ذلك كنوع من التعبير عن موقف سموه الداعم للمشير حفتر بشكل عام والجيش الوطني الليبي بشكل خاص فيما يتعلق بالمفاوضات.

وكان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر رفض أي تدخل أو وساطات أو مشاركة تركيا في الإشراف على وقف إطلاق النار في البلاد، مبينا أن المسودة الروسية تجاهلت عددا من مطالب الجيش الليبي.