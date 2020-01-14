3 قنوات للاستعلام عن السجل التجاري عقب إيقاف الوثائق اليدوية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تعميمًا بشأن إيقاف طلب أي وثائق يدوية من المستفيدين والاعتماد على القنوات المتاحة بالجهات الحكومية للتحقق من البيانات.

ولفت التعميم إلى أن وزارة التجارة أتاحت عددًا من القنوات؛ للاستعلام عن بيانات السجل التجاري.

ويمكن التحقق من بيانات السجل التجاري من خلال الربط المباشر مع خدمات الربط الإلكترونية المقدمة عبر قناة التكامل الحكومية الآمنة GSB والمقدمة من خلال برنامج التعاملات الحكومية يسر.

ويمكن التحقق من بيانات السجل التجاري من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، او من خلال التحقق الإلكتروني عبر مسح الرمز التجاري (QR CODe) والذي يمكن من الوصول إلى بيانات السجل التجاري وبيانات الجهات الحكومية المرتبطة بالسجل والتحقق الفوري من صحتها.

تجدر الإشارة إلى أن تم إيقاف طلب أي وثائق يدوية من المستفيدين والاعتماد على القنوات السابق ذكرها.